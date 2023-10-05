Учёные спрогнозировали дату полного вымирания человечества

Поверхность планеты сильно нагреется из-за сдвига тектонических плит.Сдвигающиеся тектонические плиты ведут к повышенным выбросам углекислого газа, что в свою очередь спровоцирует нагревание поверхности нашей планеты.
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