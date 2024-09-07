На Кубани 13-летний подросток выжил после удара током на грузовом вагоне

Инцидент произошел в Гулькевичи.В Гулькевичи на территории железнодорожной станции произошло ЧП. Накануне, 6 сентября, 13-летний школьник решил перелезть через крытый грузовой вагон с зерном, который находился прямо под контактной сетью.