На Украине назвали число уклонистов, пытающихся выехать из страны

Каждый день свыше 100 человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь границу Украины и попасть в Европу, заявил начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук, передает украинское агентство УНИАН.
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