DeepSeek задает ориентир для китайских компаний

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Все больше китайских компаний намерены вслед за DeepSeek (официальный сайт DeepSeek) продвигать инновации и сотрудничество и совершать глобальные прорывы, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов, заявили в воскресенье отраслевые эксперты.