DeepSeek задает ориентир для китайских компаний

Все больше китайских компаний намерены вслед за DeepSeek (официальный сайт DeepSeek) продвигать инновации и сотрудничество и совершать глобальные прорывы, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов, заявили в воскресенье отраслевые эксперты.
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