Курица в соевом соусе в духовке целиком

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Курица, приготовленная в соевом соусе в духовке целиком, - замечательное праздничное блюдо, которое украсит ваш стол на любое торжество.