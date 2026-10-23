Журналист amic.ru побывала в гостях у необычных постояльцев здравницы и узнала, почему здесь больше не ждут потомства и какие сюрпризы готовят мишкам в 2027 году Десять лет назад по территории санатория "Барнаульский" разгуливали трое медвежат.