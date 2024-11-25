Прокуратура проводит проверку после ДТП с автобусом в Ленобласти

Прокуратура в Ленинградской области проводит проверку по факту аварии с участием автобуса. Как сообщили в Telegram ведомства, рейсовый автобус при движении по автодороге Стрельна — Пески — Яльгелево в посёлке Новоселье въехал в грузовой автомобиль, стоявший на обочине.