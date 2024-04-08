Обвиняемый в растрате следователь СКР Избенко скрывался в зоне СВО

Находившийся в розыске бывший заместитель начальника управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления СКР Александр Избенко скрывался в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Донецке.
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