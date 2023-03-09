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«Манчестер Юнайтед» после 0:7 от «Ливерпуля» разгромил «Бетис» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» после 0:7 от «Ливерпуля» разгромил «Бетис» в Лиге Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» в Англии обыграл испанский «Бетис» — 4:1. Тем самым «МЮ» хотя бы частично реабилитировался за кошмарное поражение в чемпионате Англии от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в минувшее воскресенье.

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