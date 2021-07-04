Парень вытянул из густой грязи пять маленьких зверушек, не зная, кто это

ДругВ мире животныхПарень вытянул из густой грязи пять маленьких зверушек, не зная, кто этоПод грязью было не разглядеть В то утро житель Таиланда, Шурачет Клаевкала, как обычно отправился на работу.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevПарень такой молодец! Спас таких очаровательных собачат. А без него собачата бы погибли.Наталья ДавыдоваКак же повезло хвостикам,спасибо Человеку!!!!!!!!!!Элеонора КоганМолодец Шурачет, спас щеняток!!!!И семья его оказалась на уровне, всех малышей оставили!!!Комментировать
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