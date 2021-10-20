Летняя веранда своими руками

Веранда — это пристройка к дому, внутри которой чаще всего находится входная дверь в дом. Эта конструкция, с одной стороны, украсит загородный дом и добавит ему жилую площадь, с другой -защитит вход в дом от погодных условий и сбережет тепло.
Веранда — это пристройка к дому, внутри которой чаще всего находится входная дверь в дом. Эта конструкция, с одной стороны, украсит загородный дом и добавит ему жилую площадь, с другой -защитит вход в дом от погодных условий и сбережет тепло.
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