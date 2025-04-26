Княгинин: научно-технологическая политика в РФ перешла на новую модель

Теперь между собой нужно связать национальные проекты Россия перешла к новой модели научно-технологической политики, где ключевую роль в решении экономических, социальных и научных задач играют технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии