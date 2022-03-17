Медведев заявил, что Западу не удастся «раздербанить» Россию

Он отметил, что если что-то идет не по указке США, то виновником всегда выставляют РФЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России.
Он отметил, что если что-то идет не по указке США, то виновником всегда выставляют РФЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России.
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