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Медведев заявил, что Западу не удастся «раздербанить» Россию

Медведев заявил, что Западу не удастся «раздербанить» Россию

Он отметил, что если что-то идет не по указке США, то виновником всегда выставляют РФЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал отвратительной, преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России.

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