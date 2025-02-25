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Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 5% в 2024 году

Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 5% в 2024 году

Оборот сферы розничной торговли в Москве по итогам 2024 года составил 7,5 трлн рублей — на 4,9% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

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