Мария Багреева: оборот розничной торговли Москвы вырос на 5% в 2024 году

Оборот сферы розничной торговли в Москве по итогам 2024 года составил 7,5 трлн рублей — на 4,9% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее, рассказала заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.