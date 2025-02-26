Стало известно о жестокой шутке Скарлетт Йоханссон над мужем

Колин Жост поведал о самом неприятном дне в своей жизни. Колин Жост и Скарлетт Йоханссон любят подшучивать друг над другом LEGION-MEDIAКолин Жост и Скарлетт Йоханссон, которые женаты уже 5 лет и воспитывают вместе общего трехлетнего сына Космо и ее дочку от первого брака, любят подшучивать друг над другом и привыкли не обижаться за это.