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Стало известно о жестокой шутке Скарлетт Йоханссон над мужем

Стало известно о жестокой шутке Скарлетт Йоханссон над мужем

Колин Жост поведал о самом неприятном дне в своей жизни. Колин Жост и Скарлетт Йоханссон любят подшучивать друг над другом LEGION-MEDIAКолин Жост и Скарлетт Йоханссон, которые женаты уже 5 лет и воспитывают вместе общего трехлетнего сына Космо и ее дочку от первого брака, любят подшучивать друг над другом и привыкли не обижаться за это.

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