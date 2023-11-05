«Самодуров — хореограф-провокатор, а наш театр любит всё смелое»

Перед артистами балета ставятся невероятные, почти спортивные, технические задачи, но первостепенной всегда остается история, рассказанная на сцене, танцевальная органика и актерский талант, считает художественный руководитель — директор Театра балета им.
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