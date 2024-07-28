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Царьград

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Охотился на детей прямо из зоны: Педофил переписывался с подростками из кабинета начальника. Его тайну слил бывший зэк

Охотился на детей прямо из зоны: Педофил переписывался с подростками из кабинета начальника. Его тайну слил бывший зэк

Выяснилось, как осуждённые на самом деле живут в колониях строгого режима.Бывший гаишник Илья, попавшийся на наркотиках и угодивший за решётку, рассказал, как на самом деле живут осуждённые на зонах.

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