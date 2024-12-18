Выбор алкоголя в ресторанах власти берут на себя

С 1 апреля 2025 года российское правительство планирует внедрить обязательные квоты на продажу местного вина в ресторанах и барах, с целью поддержки отечественного производства и уменьшения объемов импортных поставок, сообщили в Минсельхозе.
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