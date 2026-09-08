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Царьград

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Глава Анапы сообщила о пожаре в заповеднике Малый Утриш

Глава Анапы сообщила о пожаре в заповеднике Малый Утриш

В заповеднике Малый Утриш произошло возгорание леса из-за обломков беспилотника. Глава Анапы Светлана Маслова сообщила о текущих работах по ликвидации пожара и подаче заявки в МЧС на привлечение авиации, которая может быть задействована утром.

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