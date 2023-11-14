Хоккеист "Миннесоты" Капризов признался, что принимает ванны из крови оленя

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов в интервью на YouTube-канале "Суперлига" заявил, что принимает ванны из крови, которую добывают из рогов оленя.
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