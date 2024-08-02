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«Роскосмос» опроверг увольнение космонавта Крикалева

«Роскосмос» опроверг увольнение космонавта Крикалева

Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился…Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился…Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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