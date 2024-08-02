«Роскосмос» опроверг увольнение космонавта Крикалева

Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился…Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился…Telegram-канал «Фронт российской науки с Веденеевой» обозревателя газеты «Московский комсомолец» Натальи Веденеевой со ссылкой на источник сообщил, что единственный космонавт в центральном аппарате «Роскосмоса» Сергей Крикалев с 1 августа лишился… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .