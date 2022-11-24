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Тодоренко о съемках постельной сцены во время беременности: «Абстрагироваться было крайне сложно»

Тодоренко о съемках постельной сцены во время беременности: «Абстрагироваться было крайне сложно»

Регина Тодоренко удивляет невероятной работоспособностью. Артистка согласилась на участие в шоу «Ледниковый период» Первого канала, спустя десять дней после родов.

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