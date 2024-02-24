Свиные рёбрышки в соевом соусе в духовке

Предлагаю запечь в духовке свиные рёбрышки в соевом соусе. Блюдо получается вкусным и аппетитным. Благодаря соевому соусу, свинина становится более сочной, а в процессе запекания на поверхности рёбер образуется глазурь, которая сделает их румяными и ароматными.