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Свиные рёбрышки в соевом соусе в духовке

Свиные рёбрышки в соевом соусе в духовке

Предлагаю запечь в духовке свиные рёбрышки в соевом соусе. Блюдо получается вкусным и аппетитным. Благодаря соевому соусу, свинина становится более сочной, а в процессе запекания на поверхности рёбер образуется глазурь, которая сделает их румяными и ароматными.

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