Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2024 года: какие запреты существуют в этот праздничный день Елена ГалицкаяЕсли о Дне Святого Николая Чудотворца и весеннем празднике Николая помнят и соблюдают все традиции, то летний праздник — Рождество Николая Чудотворца — нередко оказывается забытым.
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