Юрист Снегирев назвал признаки проблемного застройщика

Юрист Владимир Снегирев перечислил признаки, по которым заказчик может понять, что застройщик рискует не завершить строительство дома.
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