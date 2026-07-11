В Старобешевском муниципальном округе на трассе Донецк-Седово возле Старобешево в результате атаки на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет-Донецк, ранены 9 человек: женщины 1959 года рождения и 1954 года рождения, мужчина 2000 года рождения, пострадали женщины 1989 года рождения и 1968 года рождения, мужчины, 1994 года рождения, 1991 года рождения, 1972 года рождения и 1955 года рождения.