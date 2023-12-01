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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ефимова: «Видела, что Соболева называют дельфином. Готова дать ему несколько уроков»

— Первый раз пристально за футболом я следила, когда в России проходил чемпионат мира. Я приезжала, смотрела, было очень атмосферно.

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