Отсутствие Байдена и Си Цзиньпина на саммите по Украине в Швейцарии - сигналы мировому сообществу

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что отсутствие президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите по Украине в Швейцарии будет воспринято как сигнал со стороны стран Западного мира и Глобального Юга соответственно.
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