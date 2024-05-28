Отсутствие Байдена и Си Цзиньпина на саммите по Украине в Швейцарии - сигналы мировому сообществу

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что отсутствие президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите по Украине в Швейцарии будет воспринято как сигнал со стороны стран Западного мира и Глобального Юга соответственно.