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ИА Регнум

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С Еленой Малышевой простятся в Ломоносове под Петербургом

С Еленой Малышевой простятся в Ломоносове под Петербургом

Прощание с уроженкой Коми, основательницей благотворительного клуба рукодельниц «28 петель» Еленой Малышевой, которая погибла во время шторма в Финском заливе, состоится 17 июля в Ломоносове Ленинградской области.

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