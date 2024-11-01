Житель Хабаровска подозревается в госизмене

Об этом информировали в региональном управлении ФСБ, передает РБК.Предполагается, что этот человек (имя не уточняется) инициативно с помощью Сети связался с представителями иностранной спецслужбы с целью осуществления деятельности, направленной против безопасности России.
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