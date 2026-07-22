Drone War Enters Terrifying New Phase As Russia Deploys 300-MPH Jet-Powered Shahed Dramatic footage posted on X shows what appears to be a Russian Geran-4 jet-powered, one-way attack drone striking a passenger train in Ukraine.
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