Zero Hedge
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Zero Hedge

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Drone War Enters Terrifying New Phase As Russia Deploys 300-MPH Jet-Powered Shahed

Drone War Enters Terrifying New Phase As Russia Deploys 300-MPH Jet-Powered Shahed

Drone War Enters Terrifying New Phase As Russia Deploys 300-MPH Jet-Powered Shahed Dramatic footage posted on X shows what appears to be a Russian Geran-4 jet-powered, one-way attack drone striking a passenger train in Ukraine.

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