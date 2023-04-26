Достойное вложение: 5 причин, почему тебе стоит купить квартиру

После очередного дня, потерянного за пролистыванием огромного количества предложений по аренде жилья на краю географии за миллионы денег и ремонтом в стиле «дореволюционный шик», волей -неволей начинаешь задумываться о покупке собственной квартиры.
После очередного дня, потерянного за пролистыванием огромного количества предложений по аренде жилья на краю географии за миллионы денег и ремонтом в стиле «дореволюционный шик», волей -неволей начинаешь задумываться о покупке собственной квартиры.
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