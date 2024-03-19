Гений про злодейства А что там за истерика во Франции, скажите мне? С какой радости эти любители лягушек решили, что они могут делать замечания нашему Дмитрию Анатольевичу и учить его правильным формулировкам? Идите вон Байдена учите правильно выражать свои мысли.
За что на нас обиделся Мкрон?
Комментарии
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А
Александр
заголовок этой статьи должен быть другим!! за что обделался мудрон лягушками
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9 час.
Роман Романов
Гольский каплун еще им обиделся? Петух обиженный? Анекдот или тавтология?
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5 час.
Людмила Свириденко
Не хотят брать с собой трусы, пусть берут пелёнки. Гигиенические. Тоже помогает, но обиднее, чем трусы.
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5 час.
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