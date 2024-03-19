Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    На сторону России они переходят не сознательно, а из чувства страха и самосохранения. Дошло до многих, что победы им ...В Киеве паника: Г...
  • Валера Морозов
    Добро пожаловать! Работящие хозяйственные. Уверен- для России это польза.Семье Кирш вручил...
  • Вадим Кузнецов
    Согласен. Нелюди. И людоеды.Вы еще не поняли ...

За что на нас обиделся Мкрон?

За что на нас обиделся Мкрон?

Гений про злодейства А что там за истерика во Франции, скажите мне? С какой радости эти любители лягушек решили, что они могут делать замечания нашему Дмитрию Анатольевичу и учить его правильным формулировкам? Идите вон Байдена учите правильно выражать свои мысли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
заголовок этой статьи должен быть другим!! за что обделался мудрон лягушками
Ответить
9 час.
Роман Романов
Гольский каплун еще им обиделся? Петух обиженный? Анекдот или тавтология?
Ответить
5 час.
Людмила Свириденко
Не хотят брать с собой трусы, пусть берут пелёнки. Гигиенические. Тоже помогает, но обиднее, чем трусы.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх