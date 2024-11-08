Дубинский напишет заявление на Зеленского и его команду о госизмене

Украинский депутат Александр Дубинский готовит заявление в правоохранительные органы Украины о государственной измене Владимира Зеленского, а также главы его офиса Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.
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