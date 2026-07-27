Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

WP: Байден заметно ослаб из-за рака простаты и последствий его лечения

WP: Байден заметно ослаб из-за рака простаты и последствий его лечения

Бывший президент США Джо Байден продолжает борьбу с метастатическим раком простаты. По информации The Washington Post, болезнь и последствия ее лечения заметно ослабили экс-главу Белого дома, который стал вести закрытый образ жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии