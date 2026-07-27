WP: Байден заметно ослаб из-за рака простаты и последствий его лечения

Бывший президент США Джо Байден продолжает борьбу с метастатическим раком простаты. По информации The Washington Post, болезнь и последствия ее лечения заметно ослабили экс-главу Белого дома, который стал вести закрытый образ жизни.
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