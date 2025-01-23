Cardano (ADA) сталкивается с риском дальнейшей коррекции - аналитика Beincrypto

Цена Cardano (ADA) продолжает демонстрировать растущий медвежий импульс, что подтверждается несколькими техническими индикаторами, поскольку девятая по величине криптовалюта по рыночной капитализации сталкивается с усиленным давлением.
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