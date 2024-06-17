В США призвали дать оппозиции Белоруссии статус наблюдателя при ООН

Сенаторы Джинн Шахин и Роджер Уикер направили письмо Линде Томас-Гринфилд, постоянному наблюдателю Соединенных Штатов при ООН, с просьбой оказать содействие в предоставлении белорусской оппозиции статуса постоянного наблюдателя при ООН.
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