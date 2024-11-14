Видео с белухами Вадим Волков выложил на своей странице в ВК. Где вот так просто можно посмотреть с берега на белых китов – белух на фоне города? Конечно же, в Беломорске! В Карелии Беломорск – это, наверно, единственный город, где, выйдя на берег Белого моря или устья реки Выг, в городской черте можно увидеть Белух, […] Запись Житель Беломорска запечатлел белых китов за охотой впервые опубликована на сайте karelia.