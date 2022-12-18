«360°»: Суррогатный алкоголь может быть смертельно опасен

На российском рынке наблюдается дефицит многих марок зарубежного алкоголя. На фоне роста цен на спиртное активизировались мошенники, которые предлагают продукт сомнительного качества под видом остатков со складов или поставок «серого» импорта.
На российском рынке наблюдается дефицит многих марок зарубежного алкоголя. На фоне роста цен на спиртное активизировались мошенники, которые предлагают продукт сомнительного качества под видом остатков со складов или поставок «серого» импорта.
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