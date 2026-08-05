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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейхилл о том, что Синнер жульничает в карточных играх: «В казино Лас-Вегаса его бы очень быстро выставили за дверь»

Даррен Кейхилл рассказал, что Яннику Синнеру нравится жульничать в карточных играх. – Он любит немного жульничать (смеется).

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