Социальные сети создают опасную оптическую иллюзию: они убеждают своих самых громких героев в том, что количество подписчиков и лайков автоматически конвертируется в физическую неуязвимость.
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Лучше старенький ТТ. чем дзюдо и карате !
Позиция агрессора всегда уязвима ...
Если ты сильный боксер , - против тебя применят нож...
Если ты применишь нож , - против тебя используют пистолет...
Достанешь пистолет - тебя взорвут *бонбой* около твоего дома...
По-настоящему силен не тот , кто имеет сильные кулаки или вооружение...
Силен тот , на кого не нападают.
Особенно прикольно, когда черножопые поп-ммашники нарываются на бойцов русского рукопашного боя и визжат как недорезанные свиньи...
Трудно себе представить момент когда двое вооруженных людей настырно ищут конфликта! В данном моменте у бойца с навыками драки,- оружие как бы есть и он понимает.- что с такими навыками драки по близости людей нет! Во и всё! Его преимущество обнуляет кольт!
Не ходите с ножиком на перестрелку.