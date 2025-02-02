Как в Средние века. Почему эстонский министр хочет сделать Балтику платной

Эстонский министр обороны Ханно Певкур призвал ввести налог за использование Балтийского моря. / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум«Например, когда вы едете в аэропорт… вы платите аэропортовый сбор, который входит в стоимость билета… Поэтому однажды, возможно, мы станем свидетелями того, что при прохождении через Датские проливы компании будут платить определённую сумму», — разъяснил глава прибалтийского военного ведомства агентству Reuters.