Южная Африка: Власти закрыли пляж Ориент-Бич и Восточный пляж в КуГомпо-Сити (бывший Восточный Лондон), провинция Восточный Кейп, по состоянию на послеобеденные часы после того, как 65-летняя женщина была убита во время нападения акулы на Ориент-Бич ранее в тот же день.