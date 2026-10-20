Южная Африка: Власти закрыли пляж Ориент-Бич и Восточный пляж в КуГомпо-Сити (бывший Восточный Лондон), провинция Восточный Кейп, по состоянию на послеобеденные часы после того, как 65-летняя женщина была убита во время нападения акулы на Ориент-Бич ранее в тот же день.
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