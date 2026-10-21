Государственная историко-культурная экспертиза одобрила работы на участке площадью 3,1 га для учебно-тренировочного центра на 340 человек.
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