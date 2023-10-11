ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 11.10.2023

«Если тенденции сохранятся, гражданская война неизбежна»: Илон Маск прокомментировал протестные акции в Европе В европейских странах проходят митинги с участием местных жителей, включая в том числе и переселенцев, связанные с очередным витком палестино-израильского конфликта.
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