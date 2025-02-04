Трамп подписал указы о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН. По его мнению, международной организацией плохо управляют, и со своими задачами она не справляется и не реализует свой потенциал.
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