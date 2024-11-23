В Галерной гавани на Васильевском острове начались обыски и допросы руководителей яхт-клуба

Из-за нарушения запрета на строительство В пресс-службе Васильевского острова рассказали об обысках в домах семи должностных лиц яхт-клуба ООО «Марина» в связи с неисполнением предписаний суда о запрете строительства на территории Галерной гавани.
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