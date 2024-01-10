В Росконгрессе назвали главную угрозу мировой экономике в 2024 году

Объем госдолга США превысил 34 триллиона долларов, а на его обслуживание американцам в ближайшей перспективе придется тратить по триллиону долларов в год — такие суммы несут риски для глобальной финансовой системы и мировой экономики в целом, говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события — 2024.