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Русская весна

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В Росконгрессе назвали главную угрозу мировой экономике в 2024 году

В Росконгрессе назвали главную угрозу мировой экономике в 2024 году

Объем госдолга США превысил 34 триллиона долларов, а на его обслуживание американцам в ближайшей перспективе придется тратить по триллиону долларов в год — такие суммы несут риски для глобальной финансовой системы и мировой экономики в целом, говорится в докладе Росконгресса «Ключевые события — 2024.

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