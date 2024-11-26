Стартовал цикл сессий по актуализации Стратегии Петербурга до 2035 года

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного В соответствии с поручением губернатора Петербурга в понедельник, 25 ноября, прошла первая стратегическая сессия, посвященная обновлению Стратегии развития города до 2035 года.
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