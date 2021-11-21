Жаль Гаркалина. Но истина дороже!

Да, жаль! Тем более, что он вроде бы привился от ковидки, но злобный вирус настиг и сразил наповал слабый организм злоупотреблявшего алкоголем артиста, наплевав на высокий титр антител!Я, если что, в такой расклад не верю - скорее всего Ширли-Мырли просто купил сертификат, а вакцину врачи-предатели вылили в сортир, но это хрен бы с ним - я сейчас не об этом, и даже не о том, что Гаркалин принадлежал к той тухлой части расколовшейся в 2014 году творческой интеллигенции, коя твёрдо выбрала русофобию и противостояние с "народом-быдлом", одобрившим курс Путина на возрождение Российской Империи.